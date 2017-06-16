Moskova'da bayram namazı nerelerde ve saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayı bitimiyle Rusya'da bayram heyecanı yaklaşıyor. Bayramı Moskova'da karşılayacak Müslümanlar 25 Haziran Pazar günü saat 7:00-8:00 arasında Moskova Merkez Camii'nde Ramazan Bayramı vaazını dinleyecek ve ardından Bayram namazını kılacak. Merkez Camii'nde kılınan bayram namazı aynı gün saat 9:00'da Rossiya-1 kanalında banttan yayınlanacak.

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin her yıl olduğu gibi Merkez Camii'nde saat 6:30'da basın açıklaması yapacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Bayram namazına, Zafer parkındaki Anıt Camiisi'nde saat 6:30'da, tarihi Tatar Camii'sinde ise 9:00'da başlayacak.

Moskova'da Bayram namazı kılınacak camiler:

1 - Московская Соборная Мечеть, Adres: Выползов пер., д. 7, метро "Проспект мира"

2 - Историческая Мечеть, Adres: ул. Большая Татарская, д. 28, стр. 1,2, метро "Новокузнецкая" veya "Третьяковская"

3 - Московская Мемориальная Мечеть, Adres: ул. Минская, д. 2 Б, метро "Славянский бульвар" veya "Парк Победы"

4 - Мечеть Ярдям, Adres: г. Москва ул. Хачатуряна 8, метро Отрадное

Ek olarak Bayram namazı kılınacak diğer mekanlar:

1 - Шатер рядом с ФОК «Изумрудный» метро Бунинская Аллея, район Южное Бутово, ул. Южнобутовская, д.96, Namaz başlangıç saati 7:00

2 - Парк «60-летия Октября» (центральный вход) метро Коломенская, проспект Андропова, вл.9, Namaz başlangıç saati 6:30

Haberrus