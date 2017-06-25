Moskova çevresinde 37 noktada Bayram namazı kılınacak
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Moskova çevresi yönetimi, Ramazan bayramı namazı için 37 adet noktayı Müslümanların kullanımına açtı.
Moskova Bölgesi Hükümeti Başkan vekili Elmira Haymurzina, 25 Haziran sabahı 37 noktada bayram namazı kılınmasını onaylayan belgeyi imzaladı.
Buna göre Moskova'da bayram namazı kılınacak camilerin listesi şöyle:
- г. Ногинск, ул. Южная, д. 35
- г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 123 (мечеть)
- г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть)
- г. Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть)
- г. Звенигород, В. Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть)
- г. Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть)
- Раменский район, г. п. Родники (территория городского кладбища, мечеть на мусульманском участке)
Mescitler:
- г. Старая Купавна, ул. 2-ая Разина, д. 62 (молельный дом)
- г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35 (молельный дом)
- г. Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 52а (молельный дом)
- г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом)
- Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом)
- Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (молельный дом)
- г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. 2-я Клубная, д. 1 (территория исламского культурного центра)
Özel olarak düzenlenmiş boş ve açık alanlar:
- г. Балашиха, ул. Парковая, д. 2 (Ледовый дворец им. Е.Ю. Ляпкина)
- г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, ул. Новослободская, д. 15 (ДК "Рассвет")
- г. Коломна, Окский проспект, д. 17 (ДК "Коломна")
- г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 12 (площадь у районного Дворца молодежи)
- г. Подольск, ул. Гайдара, д. 11а (ДЮСШОР "Лидер")
- г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 7 (спортзал ДК им. Васильева)
- г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8 (Дворец спорта "Пушкино")
- г. о. Люберцы, пос. Малаховка, Театральный проезд, д. 1 (парк культуры и отдыха)
- г. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК "Цементник")
- г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1Б, стр. 2
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольный центр)
- г. Химки, мкрн. Планерная, владение 1 (ООО "Олимпийский учебно-спортивный центр "Планерная")
- г. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34
- г. Лобня, ул. Киово, д. 100 (АОЗТ "Краснополянское")
- Клинский р-н, дер. Тетерино (клуб загородного отдыха "Клинское заозерье")
- г. Королев, ул. Терешковой, д. 1 (ДК имени Калинина)
- г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 21
- г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 25а (спорткомплекс "Красногорск")
- г. Серпухов, ул. Театральная, д. 23
- Истра г. о., с. Кучи, д. 39г
- г. Кашира, ул. Ленина, д. 2 (ГАУК "Городской парк")
- г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 2 (ДК "Руза")
- г. Чехов, микрорайон Венюково, ул. Гагарина, 19б (стадион "Труд")
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