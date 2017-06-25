Moskova'da camilere sığamayan binlerce Müslüman, bayram namazını sokaklarda kıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan binlerce Müslüman, güneşin doğuşuyla beraber camilere ve mescitlere akın etti. Gece 02:00'dan itibaren Moskova Merkez Camii'ne gelmeyen başlayan insanların bir çoğu, yer kalmadığı için trafiğe kapatılan caddelerde namaz kıldı.

Camilerin ve bayram namazı kılınacak yerlerin bulunduğu noktalarda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve cami etrafındaki birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı görüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev de bir mesaj yayınlayarak, Rusya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Namazdan önce Moskova Merkez Camii ve çevresi:

Moskova Merkez Camii'nde bayram namazı: