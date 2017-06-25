Putin, Müslümanların Ramazan bayramını kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ramazan bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus lider, Ramazan bayramının "barışı destekleyen, dostluğu güçlendiren ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı kuvvetlendiren" bir dini bayram olarak nitelendirdi.

Putin'in Ramazan bayramı için yayınladığı mesajda "Ramazan Bayramı: Tüm dünyadaki Müslümanların, yüzyıllardır kutladığı en önemli dini bayramlardan biri. Kutsal Ramazan ayını tamamlarken, Ramazanın (insanlarda) derin bir ahlaki anlayışı, yenilenme sevinci, kendini geliştirme hevesi, iyilik yaratma hazırlığı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme gibi özellikleri taşıyor." diye ifade edildi.

Haberrus