Rusya'da hergün 80 kişi AIDS'ten ölüyor

Rusya'da faaliyet gösteren AIDS ile mücadele vakfı Spid.Tsentr'ın derlediği verilere göre, Rusya'da 1 milyon 167 bin 581 AIDS hastası var ve hergün 80 kişi AIDS yüzünden hayatını kaybediyor.

2017 yılının ilk altı aylık verilerine göre, bu yıl yalnızca Ocak-Haziran aylarında 52 bin kişiye AIDS teşhisi konuldu.

Uzmanlara göre Rusya'da AIDS virüsü sıklıkla cinsel ilişki sırasında bulaşıyor ve bu hastalığa yakalanan insanların yalnızca 3'te 1'i tedavi görebiliyor.

Açıklanan verilere göre Rusya'daki AIDS hastalarını yarım milyona yakını son 5 yıl içerisinde oluştu.

Rusya'da 2017 yılı Haziran ayına kadar toplamda 259 bin 156 AIDS hastasının hayatını kaybettiği, 908 bin 425 kişinin ise bu virüsle beraber yaşamaya devam ettiği belirtiliyor.

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