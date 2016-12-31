Türkiye'den Ukrayna'ya 15 milyon dolarlık silah kredisi

Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan askeri anlaşma neticesinde, Türkiye 5 yıl boyunca Ukrayna'ya her yıl 3 milyon dolar kendisinden silah alması için kredi verecek.

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklama göre; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne aktarılacak olan paralar sadece Türkiye'den yerli üretim askeri ürünlerin satın alınması için kullanılabilecek.