Türkiye'den Ukrayna'ya 15 milyon dolarlık silah kredisi
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Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan askeri anlaşma neticesinde, Türkiye 5 yıl boyunca Ukrayna'ya her yıl 3 milyon dolar kendisinden silah alması için kredi verecek.
Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklama göre; Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne aktarılacak olan paralar sadece Türkiye'den yerli üretim askeri ürünlerin satın alınması için kullanılabilecek.
Чудове закiнчення року- пiдписав Угоду-буде допомога ТР в 2017 для укр армii 3,1млн.usd- стра-чне парт-во в дii pic.twitter.com/pA1OWBtEWr— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 30 Aralık 2016