ABD’nin ilişkileri kopardığı Filipinler’e Rusya silah satmak istiyor

Rusya’nın Manila Büyükelçisi İgor Hovayev, ABD ile silah anlaşmasını iptal eden Filipinler’e silah sevk etmeye hazır olduklarını söyledi.

Tatbikat için Filipinler'e giden Rusya Donanması'na ait Amiral Tributs destroyerinde basın toplantısı düzenleyen Hovayev, “Hafif ateşli silahlar, bazı uçaklar ve helikopterler, denizaltıları ve başka silahları sevk etmeye hazırız. Kullanılmış değil, en yeni silahları satmak istiyoruz.” dedi.

Hovayev, Rusya'nın Filipinler'e silah sevkiiyatında uluslararası hukuka uygun hareket edeceğini vurguladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD’nin silah tedarik anlaşmasını iptal etme tehdidine karşılık, “Çok silahı olan bir arkadaşım var.” diyerek karşılık vermiş daha sonra ise iki ülke arasındaki silah anlaşması iptal edilmişti.

Duterte, Rusya ve Çin ile işbirliği yapacağını duyurmuştu.