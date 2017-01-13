Rusya ve Türkiye’den hava güvenliği ve işbirliği anlaşması

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de hava güvenliğinin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için Türkiye ile mutabakata varıldığını açıkladı.

Rusya ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri 12 Ocak’ta bir gerçekleştirdikleri istişarede IŞİD’e karşı mücadelede Rus-Türk işbirliği konusu ele alındı. Görüşmenin ardından iki ülke, Suriye’de hava güvenliğiyle ilgili bir dizi önlemler aldı.

Bakanlığın basın departmanından yapılan bildiride, “Varılan anlaşma, Rusya ve Türkiye’ye ait savaş uçaklarının Suriye’deki terörist mevzilere yaptığı hava saldırılarında işbirliği yapmalarını ve koordinasyon içinde olmalarını öngörüyor. Ayrıca, taraflara ait uçak ve insansız hava araçlarının Suriye hava sahasında bulunduğu esnada kazaların önüne geçmek için bir takım çalışmaları içeriyor.” ifadelerine yer verildi.