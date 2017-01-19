Rusya ve Türkiye'den El Bab'da IŞİD'e karşı ilk ortak hava operasyonu

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab kasabasında IŞİD militanlarına karşı ilk kez ortak hava operasyonları düzenlediğini açıkladı.

Rudskoy, düzenlenen ortak hava operasyonuna Türkiye’den 8, Rusya’dan ise 9 savaş uçağının katıldığını, saldırılarda IŞİD’e ait 36 hedefin vurulduğunu söyledi.

Rudskoy’un açıklamalarına göre Rusya operasyona 4 adet Su-24M, 4 adet Su-25 ve bir Su-34 savaş ıçağıyla katılırken, Türkiye ise 4 adet F-16 ve 4 adet F4 ile katıldı.

Rudskoy, IŞİD’e karşı El-Bab’da ilk kez düzenlenen ortak hava operasyonları sonunda alınan ilk neticelerin, Türk ve Rus hava kuvvetleri ortaklığının etkisini gösterdiğini vurguladı.

ABD de en son dün Suriye'nin El Bab kasabasındaki IŞİD hedeflerine karşı, "hem Washington hem de Ankara'nın çıkarları doğrultusunda" hava saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

Türkiye, ABD öncülüğündeki koalisyona, Suriye'de hava saldırıları düzenlemesi için İncirlik Üssü'nü açmasına karşın, Washington'ı El Bab'ın IŞİD'den alınması için başlattığı operasyona yeterince destek vermemekle suçluyordu.