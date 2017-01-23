El-Bab'da IŞİD’e ikinci Türk-Rus ortak operasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye, El-Bab kasabasında terör örgütü IŞİD’e karşı ortak hava operasyonu düzenlediğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “21 Ocak günü Türkiye ve Rusya hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab kasabasında IŞİD’e bağlı gruplara ait mevzilere ortak hava operasyonu düzenledi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre operasyon Suriye rejiminin onayıyla yapıldı ve hava saldırısına Rusya’dan 3 Türkiye’den ise 4 savaş uçağı katıldı. Operasyon sonunda IŞİD’e ait en az 22 hedefin imha edildiği duyuruldu.

Rusya ve Türkiye, IŞİD’e karşı ilk ortak hava operasyonunu 18 Ocak’ta yine El-Bab kasabasında gerçekleştirmişti.