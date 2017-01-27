Rusya ve Türkiye Suriye’de ortak hava operasyonlarına devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında IŞİD hedeflerine Türkiye ile ortak hava operasyonu gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın SU-24M ve SU-35S tipi, Türkiye'nin de F-16 ve F-4 tipi uçaklarının katıldığı ortak operasyonda Rus savaş uçaklarının IŞİD'e ait üç idare ve iletişim merkezinin imha ettiği bildirildi.

Rus Interfax haber ajansı, operasyonun Türk ve Rus ordularının istihbarat paylaşımı sayesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gün içerisinde yaptığı açıklama IŞİD'e ait "barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar olmak üzere 206 hedefin" savaş uçakları tarafından vurulduğunu ve 23 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Rusya ve Türkiye, 18 ve 21 Ocakta da ortak hava operasyonları düzenleyerek IŞİD mevzilerini hedef almıştı.