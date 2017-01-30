Rusya’nın Kırgızistan’da üs kurmasına izin veren anlaşma yürürlüğe girdi

Rusya ve Kırgızistan'ın 2012'de imzaladığı, Kırgızistan'da Rus birleşik askeri üssünün bulunmasına ilişkin anlaşma bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Sputnik’te yer alan habere göre usya hükümetinden yapılan açıklamada, "Kırgızistan topraklarında konuşlu Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birimler, anlaşmanın yürürlük tarihinden itibaren birleşik askeri üsse dönüştürülmüştür" dendi.

Kırgızistan'da Rus birleşik askeri üssü kurulmasına ilişkin 2012 tarihli anlaşma, bu ülkede Rus askeri tesislerinin bulunma düzenini, durumunu ve koşullarını belirliyor. İki ülke arasındaki anlaşmalara göre, Kırgızistan'da 4 askeri tesisi bulunuyor.