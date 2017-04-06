‘Rusya ve Türkiye S-400 için anlaşmaya çalışıyor’

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Rusya ve Türkiye arasında S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi sevkiyatı konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi

Gazetecilere açıklamalarda bulunan yetkili, S-400 anlaşması üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Anlaşma metninin henüz hazır olmadığını ifade eden yetkili, “Bu konu henüz gerçekleşmiş değil. Ortada henüz bir kontrat yok, bu konuda çalışmalar sürüyor.” dedi.

Savunma Bakanlığı yetkilisi ayırca, iki ülke liderinin konuyla ilgili aldığı karardan sonra geçen yılın Aralık ayından itibaren Rus ve Türk tarafları arsında görüşmelerin aktif bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Yetkili açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Taraflar sürekli konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerde yeni şartlar ortaya çıkıyor, yeni talepler dile getiriliyor ve taraflar bunları yerine getirme imkanı arıyor. S-400 konusundaki bir sonraki görüşme Mayıs ayında İstanbul’da yapılacak olan silah fuarı çerçevesinde yapılacak.”

Berk Atacan, Haberrus