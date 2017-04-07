ABD, Rusya'yı da önceden bilgilendirerek Suriye'de bir hava üssünü vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Suriye'yi füzeyle vurduğunu açıkladı. Donald Trump, Florida'daki evinden gazetecilere yaptığı kısa açıklamasında "Suriye'ye yönelik hedefi belli saldırının emrini verdiğini" söyledi.

BBC'nin ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a dayandırdığı habere göre, Suriye saatiyle 04:40'ta Akdeniz'in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fırlatıldığını duyurdu.

Suriye kimyasal silah sözleşmesini ihlal etti

Trump füze saldırısının, Salı günü Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında sinir gazı kullanıldığı öne sürülen saldırıya karşılık yapıldığını açıkladı.

"Suriye'nin yasaklı olan kimyasal silahları kullandığı, kimyasal silah sözleşmesi altındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin çağrılarını yok saydığı şüphe götürmez" dedi.

"Ölümcül kimyasal silahların kullanılmasını ve yayılmasını önlemek ve caydırmak Birleşik Devletler'in ulusal güvenlik çıkarı için hayati" ifadesini kullandı.

Suriye'nin Humus Valisi Talal Barazi, saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Humus Valisi Barazi ölenler arasında üssün yakınlarındaki sivillerin de olduğunu söylerken SİHG dört askerin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Trump: Esad diktatör

Trump ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "diktatör" olarak nitelendirdi ve "Esad yardıma muhtaç erkeklerin, kadınların ve çocukların hayatını çaldı" dedi. Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Esad'ın davranışlarını değiştirmeye yönelik yıllar boyunca devam eden önceki denemelerin hepsi başarısızlığa uğradı. Sonuç olarak, mülteci krizi derinleşmeye ve bölge ABD ve müttefiklerini tehdit edecek şekilde istikrarsızlaşmaya devam ediyor."

Füzelerin saldırının meydana geldiği İdlib kentinin güneyindeki El Şayrat hava üssüne isabet ettiği belirtiliyor.

Suriye Devlet Televizyonu, "Amerikan saldırganlığının" Suriye'de bir askeri üssü "bir dizi füze ile" hedef aldığını duyurdu ve bir askeri yetkilinin saldırının "kayıplara yol açtığını" söylediğini aktardı.

Pentagon: Rusya önceden bilgilendirildi

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında 'USS Porter' ve 'USS Ross' gemilerinden fırlatılan füzelerin El Şayrat hava üssündeki hava araçlarını, hava aracı depo alanlarını, mühimmat depolama sahalarını, hava savunma sistemlerini ve radarları hedef aldığı belirtildi.

Pentagon sözcüsü Jeff Davis, "İlk göstergeler Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanma kapasitesini azaltacak şekilde saldırının El Şayrat hava üssündeki pek çok hava aracını, destek altyapı sistemini ve ekipmanını tahrip ya da yok ettiğini gösteriyor" dedi.

Saldırının amacı "Rejimin tekrar kimyasal silahları kullanmasını engellemek" olarak açıklandı.

Pentagon ayrıca Esad'ın müttefiki Rusya'nın füze saldırısı konusunda önceden bilgilendirildiğini bildirdi.

Erdoğan'dan destek geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri müdahale ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından Türkiye'nin "üzerine düşeni yapmaya hazır" olduğunu söylemişti.

Erdoğan, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Haberrus