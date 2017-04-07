Rusya Savunma Bakanlığı: ABD'nin sadece 23 roketi hedefi vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Suriye hedeflerine attığı 59 Tomahawk füzesinden sadece 23'ünün isabet ettiği belirtildi. Geriye kalan 36 füzenin nereye düştüğünü bilmediğini söyleyen bakanlık, saldırıyı 'yetersiz' olarak tanımladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından verilen brifingde şunlar söylendi: "7 Nisan gecesi saat 3:42 - 3:56 arasında ABD Deniz kuvvetlerine ait iki destroyerden Suriye'nin Şayrat hava üssününe 59 Tomahawk füzesi atıldı. Suriye'deki Rusya verilerine göre Şayrat hava üssününe 23 füze isabet etti. Kalan 36 füzenin ise nereye düştüğü belirsiz."

Konaşenkov'un açıklamalarına göre saldırı sonucunda üsdeki lojistik deposu, eğitim binası, bazı radarlar, yemek odası ve 6 adet tamir gören MiG-23 tipi uçak yok edildi.

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığına göre ABD'nin füze saldırısı daha önceden planlanmış. Böyle bir saldırı için ön hazırlıkların gerekli olduğunu hatırlatan Konaşenkov, herhangi bir uzmanın bunu kolaylıkla anlayabileceğini ifade etti.

Haberrus