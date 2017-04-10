ABD'nin Tomahawk füzelerine karşı, Rusya'nın S-400'leri neden harekete geçmedi?

Amerikan gemisinden 60 füze atılıyor. Füze deyince öyle gelişi güzel füzeler değil. Tomahawk adı verilen akıllı füzeler. Anlatıldığına göre neredeyse havadan bıraksan kendi kafasına göre gidip hedefini vuracak cinsten. Irak savaşında bolca görmüştük. İşte bunlardan biri havada patlıyor. Amerikalıların açıklamasına göre geriye kalan 59’u hedefi vuruyor.

Buna karşılık Ruslar bu füzelerin yaklaşık yarısının nereye düştüğünün bilinmediğini söylüyor. Dolaylı olarak söylemek istedikleri “Sizin füzeleriniz bir b.k’a yaramıyor.”. Durum bu.

Ama benim dikkatimi başka bir detay çekti. Tabii dünyanın da. Çünkü Amerikalılar, saldırıdan önce Rusları haberdar etmişti. Buna karşılık Ruslar, Suriye’deki o ünlü mü ünlü S-300 ve S-400 füze bataryalarını harekete geçirmemişti. Bırakın harekete geçirmeyi alarm bile verip füzelere kilitlenmemişti. Yani bir anlamda Ruslar, uğruna savaşlara girdiği, paralar harcadığı, dünya ile tartıştığı, Suriye rejiminin bombalanmasına seyirci kalmıştı. İşte bu durum hiç mantıklı gelmedi.

Şöyle düşünelim: Diyelim ki, Türkiye’de kurulu NATO füze savunma sistemleri var. Türkiye’ye doğru füze saldırısı oluyor. Böylesi bir durumda bu savunma sistemleri harekete geçmiyor. Hatta bu füze savunma sistemlerinin başında bulunan ülke, saatler önce uyarıldığı halde. Böyle bir şeyin olması mümkün mü?

Ruslar, o yere göğe koyamadıkları hava savunma sistemlerini harekete geçirip, atılan füzeleri havada vursaydı, “Sizin füzelerinizin nereye düştüğü bilinmiyor” türü, “Acımadı ki, acımadı ki” der gibi, çocukça açıklamalar yapmaktan daha etkili olmaz mıydı?

Rusların, Suriye için girdiği fedakarlıklar göz önüne alındığında, göz göre göre bombalamaya izin verdiklerine inanmak zor. Acaba diyorum Ruslar hiç bir şey yapamayacakları için mi bir şey yapmadılar.

Acaba Ruslar, Tomahawk’ları havada vuramayacakları için mi harekete geçmediler? Eğer öyleyse zaten ellerindeki sistem öyle iddia ettikleri gibi “başarılı, üstün” falan değil. Bir işe yaramıyor. Kendi sistemlerini alarma geçirip, hareket ettiklerinde başarısız olacaklarından mı korktular?

Biz dahil dünyanın bir çok ülkesine satmaya çalıştıkları bu sistemin aslında söyledikleri gibi bir şey olmadığının görülmesinden mi çekindiler? Veya, bile bile, “müttefik“ dedikleri rejimin vurulmasına göz yumdular. Hangisi makul geliyor?

İşte bu noktada ben, bizim almak için görüşmeler yaptığımız S400 füze sistemleri için biraz daha düşünmeyi öneriyorum. Çünkü bu füze sistemlerinin aslında anlatıldığı gibi olmayabileceği konusunda makul şüpheler oluşmuş olmalı.

Eğer bu S400 sistemi füze saldırılarını bloke edemeyecekse almanın ne anlamı var? Muhtemelen bu S400’lerin kullanım klavuzlarında “Uçanı kaçanı havada vurur” türü şeyler yazıyordur. Gerçekten de etkili olabilir. Ama ortada kesin bir veri yok. En azından görünür elle tutulur bir gösteri yok. Bu krizden yola çıkarak diyebilirim ki, Ruslar harekete geçmeyerek en azından silahlarının ne olduğunu gösterecek çok önemli “Show” fırsatını kaçırmış oldu.

Eğer böyle değilse, Ruslar, bildiğin kendileri yapamayacakları için Amerikalıların sopası ile Suriye rejimini cezalandırdı. Hal böyle ise, onlar için daha büyük bir sorun değil mi?

Alican Değer, Yenibirlik Kaynak