Rusya, sarin gazlarını imha etti

Rusya Federal Kimyasal Silahları Güvenli Koruma ve İmha Yönetimi Başkanı Valeriy Kapaşin, Rusya'daki tüm sarin kaynaklarının yok edildiğini açıkladı.

Kapaşin yaptığı açıklamada,“Rusya Federasyonu’ndaki kimyasal silah kaynaklarını imha etme” adlı devlet programı çerçevesinde kimyasal silahların yasaklanması hakkındaki uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirerek, zehirli başka bir maddeyi, sarini de imha ettik.” şeklinde konuştu.

Sarin gazı kaynaklarının imha işlemi Moskova saati ile 01:00’de sona erdi. Rusya daha önce tüm hardal gazı ve soman kaynaklarını imha etmişti.

Kapaşin, Rusya’nın bugüne kadar elindeki toplam 40 ton zehirli maddenin 39,5 tonunu imha ettiğini belirtti.

Berk Atacan, Haberrus