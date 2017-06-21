Fox News: Rus ve ABD uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD'nin Fox News kanalı, Rusya'nın Su-27 tipi avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait Boeing RC-135 tipi keşif uçağıyla 1,5 metreye kadar tehlikeli bir şekilde yakınlaştığını bildirdi.

Fox'un askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre olay 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti.

Rusya'nın Su-27 uçağının kanatları altında roket taşıdığı, ABD uçağına karşı 'kışkırtıcı' manevralar yaptığı yazılıyor.

Habere göre Baltık Denizi üzerinde 2 Haziran'dan beri 35 kez Rus ve ABD uçakları veya gemileri arasında bu tarz tehlikeli yakınlaşmalar oldu. Son gerçekleşen olayı ise ABD'li askerlerin 'tehlikeli' olarak nitelendirdiği ifade ediliyor.

1-16 Haziran tarihleri arasında Baltık Denizi'nde NATO'nun en büyük uluslararası tatbikatlarından biri olan 'Baltops-2017' gerçekleştirildi.

Haberrus