İsveç, Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'da çağırdı

Pazartesi günü Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında İsveç ve Rus savaş uçakları arasında yaşanan olayın arından Stockholm'de bulunan Rus Büyükelçi, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsveç Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Su-27 tipi Rus uçağı 19 Haziran Pazartesi günü Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında İsveç'e ait savaş uçaklarına yaklaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamalarda, uçakların diğer ülke sınırlarını dikkatli bir şekilde göz önüne alarak uçtuğunu, hiç bir ülkenin sınırını ihlal etmediğini söylemişti.

Haberrus