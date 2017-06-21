NATO F-16'sı, Rusya Savunma Bakanı'nın uçağına yaklaşmaya çalıştı

Son dönemde Rus jetlerinin diğer ülkelerin savaş uçaklarıyla sıkça karşılaştığı Baltık Denizi üzerinde yeni bir tehlike yaşandı. Rus basınını iddialarına göre, NATO'ya ait F-16 savaş uçağı, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına yaklaşma girişiminde bulundu.

Habere göre Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru seyrettiği sırada NATO'ya bağlı bir F-16, bakanın uçağına yaklaşma girişiminde bulundu.

Şoygu'nun uçağına refakat eden Rus Su-27 tipi savaş uçağı, F-16 ile bakanın uçağı arasında girerek önleme yaptı.

Su-27'nin kanatlarını hareket ettirerek silahlarını göstermesinin ardından F-16 yönünü değiştirdi ve bölgeden uzaklaştı.

Selim Saygıner, Haberrus