Rusya görüntüleri paylaştı: F-16 uçağı Rus Bakanın uçağına böyle yaklaştı

Rusya'da yayın yapan Zvezda kanalı, NATO'ya ait F-16 savaş uçağının, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına yaklaşma girişiminde bulunduğu görüntüleri yayınladı.

Rus Bakan Şoygu'nun içerisinde bulunduğu uçaktan çekilen görüntülerde, bir F-16 uçağının yaklaştığı, ardından Şoygu'nun uçağına refakat eden Su-27 tipi savaş uçağının ise F-16 ile bakanın uçağı arasında girerek kanatlarındaki füzeleri gösterdiği görülüyor.

Su-27 uçağının bu manevrasından sonra F-16 uçağının uzaklaştığı görülüyor.

İşte o görüntüler;

Son dönemde Rus jetlerinin diğer ülkelerin savaş uçaklarıyla ve gemileriyle sıkça karşılaştığı Baltık Denizi üzerinde yeni bir tehlike bu sabah yaşanmıştı. Rus basınını yer alan haberlere göre, NATO'ya ait F-16 savaş uçağı, Baltık Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına yaklaşma girişiminde bulundu. Şoygu'nun uçağına refakat eden Rus Su-27 tipi savaş uçağı ise, F-16 ile bakanın uçağı arasında girerek önleme yaptı.

Selim Saygıner, Haberrus