Rusya IŞİD’i Akdeniz’den seyir füzeleriyle böyle vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’deki Rus donanmasına ait savaş gemilerinden fırlatılan seyir füzeleriyle Suriye’deki IŞİD hedeflerini vurduklarını açıkladı.
Bakanlık, Akdeniz'de bulunan Amiral Essen ve Amiral Grigoroviç gemileri ile Krasnodar denizaltısından Suriye'deki IŞİD hedeflerine 6 seyir füzesi fırlatıldığını bildirdi.
Rusya, Akdeniz’den fırlatılan füzeler ve bunları destekleyen hava operasyonları sonucunda Humus şehri yakınlarındaki IŞİD’e ait komuta merkezi ve silah deposunun imha edildiğini aktardı.
Operasyonla ilgili Türkiye ve İsrail'e bilgi verildiği aktarıldı.
Haberrus