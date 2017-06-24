ABD uçakları son iki hafta içinde 10 kez Rusya sınırına yaklaştı

Rusya’nın, son iki hafta içinde sınır boyunca 23 kez başka ülkelere ait keşif uçaklarını engelleme girişiminde bulunduğu açıklandı.

Kokpit.aero'nun haberine göre 7 ülkeye ait uçakların Baltık Denizi ve Rusya sınırı boyunca keşif uçuşu yaptığı ve ağırlığını ABD’ye ait RC-135 ve RQ-4B Global Hawk tipi uçakların oluşturduğu kaydedildi. ABD uçaklarının toplam 10 kez Rusya sınırına yaklaştığı vurgulandı.

21 Haziran’da Rusya’ya ait Su-27 tipi savaş uçağı, Baltık Denizi üzerinde içinde İsveç Savunma Bakanı’nın da bulunduğu uçağa aşırı derecede yaklaşmış, bunun üzerine Rus Büyükelçi bakanlığa çağrılmıştı.

Yine 22 Haziran tarihinde NATO'ya ait bir F-16, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan Tu-154 VIP uçağa yaklaşınca hareketli dakikalar yaşanmış, NATO uçağı, peşine takılan Su-27 savaş uçaklarının müdahalesiyle uzaklaştırılmıştı.

6 Haziran’da da Su-27 tipi Rus avcı uçağı Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına önleme yapmıştı.

Haberrus