Rusya: Türkiye ile S-400 konusunda anlaştık ama...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nın Askeri-Teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak gereken miktar için kredi verilmesi sorununun henüz çözülmediğini söyledi.

Gazetecilerin konu ile alakalı sorusunu yanıtlayan Kojin, "Sözleşmede anlaşmaya varıldı. Kredi hakkındaki sorun ise henüz çözülmedi." diye ifade etti.

Kojin ayrıca, Türkiye'nin NATO üyeliğinin, Türkiye'ye S-400 sevkiyatı konusunda her hangi bir sorun oluşturmayacağını söyledi.

Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov da, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin sözleşmede tüm teknik konular üzerinde anlaştıklarını ifade etmişti.

Haberrus