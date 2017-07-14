Büyükelçi Diriöz Rus S-400 ile ilgili konuştu

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya’dan alınması planlanan S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

S-400 bataryalarının sevk edilmesine ilişkin yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Büyükelçi, teknik konulardaki görüşmelerin de sürdüğünü kaydetti.

Diriöz, Rossiya Segodnya haber ajansında düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 görüşmelerine ilişkin soru karşısında, "İlerleme var. Teknik görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Temaslar devam ediyor" dedi.

Rus İzvestiya gazetesi Rusya ve Türkiye’nin S-400 konusunda anlaşmaya vardığını, Bloomberg Ajansı ise Türkiye’nin 4 adet S-400 bataryası için Rusya’ta 2,5 milyar dolar ödeyeceğini iddia etmişti.

Türkiye’nin iki füze bataryasını önümüzde yıl içinde alacağı, diğer iki füze bataryasının ise daha sonra Türkiye'de Rusya ile ortak üretileceği kaydedilmişti.

Bu arada Diriöz, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının, çok yönlü bir dış politika izlemesine ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almasına engel olmadığını kaydetti.

Haberrus