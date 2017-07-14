Türkiye Rusya’ya 4 adet S-400 füze sistemi için 2.5 milyar dolar ödeyecek

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı, 4 adet S-400 füze savunma sistemi için 2.5 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

İzvestiya ajansında yer alan haberde de, Türkiye’nin Rusya ile füze savunma sisteminin sevkiyatına ilişkin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Bloomberg’den Selcan Hacaoğlu’nun haberine göre, ismi açıklanmayan bir Türk yetkili de anlaşmayı doğruladı. Türkiye’nin iki füze bataryasını önümüzde yıl içinde alacağı, diğer iki füze bataryasının ise daha sonra Türkiye'de Rusya ile ortak üretileceği kaydedildi.

Türk yetkili anlaşmanın en önemli noktasının teknoloji ve bilgi transferi olduğunu belirtti. Yetkili, iki S-400 bataryasının Türkiye’de üretilmesinin planlandığı ifade etti. Tarafların teknik ayrıntıları belirlediğini aktaran yetkili, projenin tamamlanmasının bir yıl sürebileceğini dile getirdi.

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