Rusya ve Ermenistan ortak ordu kuracak

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Ermenistan’la ortak ordu grubunun kurulmasını öngören anlaşmaya onayını verdi.

30 Kasım 2016’da imzalanan anlaşmanın Kafkasya bölgesinde tarafların askeri güvenliğini sağlama amacını taşıdığı belirtilen açıklamada, ortak ordu grubunun temel görevinin, Rusya veya Ermenistan’a silahlı saldırıyı ‘tek komuta, tek fikir ve tek plana göre’ püskürtmek olduğu kaydedildi.

Sputnik'in haberine göre, anlaşmayı uygulayacak yetkili kurumların Rusya ve Ermenistan savunma bakanlıkları olduğu aktarılırken, ortak grupta yer alan asker sayısı, askeri ve siyasi durumunun analizi temelinde potansiyel tehditler dikkate alınarak belirlenecek.

Barış zamanında ortak grubu kullanma planlaması, iki ülke genelkurmay başkanlıklarının ortak talimatı temelinde yapılacak. Planlar, Ermenistan’da konuşlandırılan Rus ordu birliklerinin yönetimi tarafından hazırlanacak ve iki ülke genelkurmay başkanları tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulacak.

Grubun görevleri arasında, her iki ülkeye karşı olası saldırının zamanında tespit edilerek ortaya çıkarılması ve püskürtülmesi, her iki ülkenin kara sınırlarının korunması, hava ve uzay sınırlarının ortaklaşa korunması ve her iki ülkenin bölgedeki kritik öneme sahip tesislerinin hava savunmasını sağlanması.

"Rusya’nın çıkarlarını karşılayacak"

Ortak grubun yönetilmesi için ortak komuta merkezi kurulacak. Ortak grubu konuşlandırma ve kullanma kararı Rusya ve Ermenistan başkomutanları tarafından ortaklaşa alınacak.

Duma’dan yapılan açıklamada, “Anlaşmanın uygulanması tamamen Rusya’nın çıkarlarını karşılayacak, iki ülkenin güvenliğinin güçlendirilmesine yardımcı olacak ve federal bütçeden ek ödeneklere ihtiyacı olmayacak” dendi.

Haberrus