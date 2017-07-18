Savunma Bakanı Işık: Rusya ile S-400 konusu nihai noktaya geldi

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak istediği S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "S-400 konusu nihai noktaya geldi. Yani görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere." dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işık, şunları söyled: "S-400 konusu nihai noktaya geldi. Yani görüşmeler olumlu sonuçlanmak üzere. Ama bu işlerde nihai imza atılmadan her şey bitti denmez. Ama olumlu bir noktadayız. Artık nihai aşamadayız. Şu anda bir sorun gözükmüyor."

"Takvim verme işine girmeyelim"

Işık, 'Bir takvim var mı?' sorusu üzerine ise, "Şu anda imza atılmadan takvim vermeye kalkarsak mahçup olabiliriz. Siz de kamuoyunu yanıltma gibi bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. Ona girmeyelim şu anda" dedi. Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda nihai noktadayız. Ama ne zaman imza atılır, bu konuda bir planlama yapmadan size şöyle desek o doğru olmaz. Ama işlerin nihai noktada olduğunu, bir takım pürüzlerin aşıldığını ve imza aşamasında olduğunu söyleyebilirim."

HABERRUS