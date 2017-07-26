Erdoğan ‘imzalar atıldı’ dedi, Kremlin doğrulamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile NATO arasında gerilime neden olan S-400 füzelerinin satın alımıyla ilgili Rusya'yla imzaların atıldığını açıkladı.

Nisan ayında, dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, füzelerle ilgili Rusya ile anlaşma konusunda nihai aşamaya gelindiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AKP'nin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "İnşallah S-400 füzelerini ülkemizde göreceğiz. S-400'ler neden gerilme neden olsun? Bir ülke kendi güvenliğine yönelik en ideal arayışı yapmak durumundadır.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Erdoğan'ın S-400 füzelerinin satışıyla ilgili Rusya'yla imzaların atıldığı yönündeki açıklaması hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Peskov, Erdoğan'ın 'S-400 füzelerinin satışı konusunda Rusya'yla imzaların atıldığı yönündeki açıklaması' ile ilgili soruya, "Yorum yapmıyoruz" yanıtını verdi.

HABERRUS