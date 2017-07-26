Suriye’de Rus askeri polisler görev yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rus askeri polislerin, Şam yakınlarındaki Doğu Guta’da görev yapacağı belirtildi.

Euronews’de yer alan habere göre Moskova yönetimi, polis gücünün Suriye muhalefetiyle yapılan anlaşma çerçevesinde gönderildiğinin vurguladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Çatışmaların durdurulmasını sağlamak için Rusya Federasyonu askeri polisi 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde iki kontrol noktası ile 10 gözetleme merkezine intikal etti. Ekiplerimiz anlaşma gereği çatışmadan arındırılan bölgenin güney batısında görev yapacak.” ifadelerine yer verildi.

Rus güçlerinin Şam rejimine bağlı birliklerle muhalifler arasındaki güvenli bölgeleri kontrol altında tutacağı kaydedili.

Muhaliflerin elindeki Doğu Guta’da Douma ve Ain Tarma semtleri çetiğimiz hafta Suriye savaş uçaklarının yoğun bombardımanına maruz kalmıştı.

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