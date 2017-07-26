Kommersant: S-400 için henüz anlaşma imzalanmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile S-400 füzelerinin satışı ile ilgili Rusya'yla imzaların atıldığı yönündeki açıklaması hakkında Kommersant gazetesine konuşan kaynaklar, böyle bir anlaşmanın henüz imzalanmadığını belirtti.

Sputnik'in Kommersant'tan aktardığına göre, Erdoğan'ın S-400 füzeleriyle ilgili sözünü ettiği anlaşmanın, 'üst düzey hazırlık aşamasında' olmasına rağmen henüz imzalanmadığını ifade etti.

Kaynaklar "Görüşme uzun süredir devam ediyor, ancak anlaşmanın imzalandığını söylemek için henüz erken" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları Batı'ya karşı olabilir

Ankara'da görev yapan Rusya Dış İlişkiler Konseyi Uzmanı Timur Ahmetov da, Erdoğan'ın bu açıklamalarının Batı'ya karşı bir ağırlık koymaya yönelik olduğu yorumunda bulundu.

Ahmetov "Erdoğan'ın açıklamaları, Batı'ya karşı konuşmaların bir devamı olarak görülebilir. Bu ifadelerle Türkiye, Brüksel ve Washington'ın aksine, kendisine ait yolu olan bir ülke olarak gösteriliyor. Ancak bu sözlerin uzun vadeli bir görevi olabilir. Ankara'nın planlarına göre, Türkiye için Rusya ile işbirliği gibi alternatif bir stratejinin var oluşu, bu ülkenin Batılı partnerlerinin gözündeki önemini arttırabilir" dedi.

Kremlin: Yorum yapmıyoruz

S-400 füzelerinin satışıyla ilgili Erdoğan, "Biz, Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz. Bunların ortak üretimiyle de süreci işleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamayı doğrulamayı reddederek, konuyla ilgili "Yorum yapmıyoruz" yanıtını vermişti.

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