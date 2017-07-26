Rus karikatürist çizdi: S-400'lerden endişelenmek için 400 neden

Rus haber ajansı Ria Novosti'de çalışan ünlü Rus karikatürürist Vitaliy Podvitskiy, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasından, ABD'nin duyduğu endişeyi konu edinen bir karikatür çizdi.

'Endişelenmek için 400 neden' isimli karikatürde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'endişe sınırınız' isimli bir halka içerisinde, S-400 sistemine kolunu dayadığı görülüyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bunun hayata geçmesi halinde ise ABD için endişe kaynağı olacağını söylemişti. Erdoğan ise cevaben, "Niye endişe verici olsun? Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak zorundadır." demişti.

HABERRUS