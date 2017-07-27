Özbekistan Türkiye'den zırhlı araç satın almayı planlıyor
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Askeri ordusunu güçlendirmek isteyen Özbekistan, Türkiye'den zırhlı araç satın almak istiyor.
Özbekistan hükümeti, Savunma Baknalığı'na bağlı askeri birliklerin eksiklerini karşılamak ve orduyu güçlendirmek için askeri teçhizat satın alımları planlıyor.
Özbekistan Savunma Baknalığı'dan yapılan açıklamada, Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nurol Makina ve Sanayi A.Ş'den 'NMS 4X4' model hafif zırhlı araç satın alınmasının planlandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaret kapsamında gittiği Özbekistan'da, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Kabul Raimoviç Berdiyev ile bir araya gelmişti.
HABERRUS