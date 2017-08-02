Rus yetkililer Suriye’de ölen Rus askerlerin gerçek sayısını saklıyor mu?

Reuters haber ajansı, Suriye’de hayatını kaybeden Rus askerlerin sayısının Savunma Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 4 kat daha fazla olduğunu duyurdu.

Suriye’de hayatını kaybeden Rus askerlerin akrabaları ve arkadaşlarıyla yapılan iletişim sonucu bu sonuca vardığını açıklayan Reuters, sene başından bu yana 40 Rus askerin öldüğünü bildirdi.

Reuters’a göre Suriye’de hayatını kaybeden bu askerlerden 17’si Rus ordusunda görevli asker, 21’i ise özel askeri şirket çalışanı olan asker. Ajans, diğer 2 kişinin kimliğini ise belirleyemedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2017 yılı içinde Suriye’de sadece 10 askerin öldüğünü açıklamıştı.

Reuters’ın yayınladığı rakamlara göre 2017 yılının ilk yarısında ölen Rus askeri sayısı, Rus birliklerin Suriye’de görev yapmaya baladığı 2015 yılından 2017 yılına kadarki süre içinde hayatını kaybeden askerlerden daha fazla. Bu dönemde 36 Rus askeri Suriye topraklarında yaşamını yitirmişti.

Reuters, Rusya Savunma Bakanlığı ve Kremlin’in konuya ilgili sorularını yanıtsız bıraktığını aktardı.

Rus resmi makamları Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığının başladığı 2015 yılından bu yana 33 askerin hayatını kaybettiğini savunuyor.

Berk Atacan, HABERRUS