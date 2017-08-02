Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Suriye'de ölen asker sayısı haberine yalanlama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Reuters'ın Suriye'de 40 Rus askerin öldüğünü iddia ettiği haberi yalanladı.

Sputnik’in haberine göre Konaşenkov, "İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'nın IŞİD'i yok etme ve Suriye'ye barışı döndürme operasyonunu farklı yöntemlerle itibarsızlaştırmak için ilk kez girişimde bulunmuyor. Özellikle Hava İndirme Birlikleri Günü'nde yayınlanan, Suriye'deki Rus askerleri arasında çok sayıda 'gizli zayiat' olduğuna dair haber, bu çerçevede bir istisna değil" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle Reuters'in Rusça servisi için belirtiyoruz. Suriye'de ölen Rus askerlerine ait gizli mezarlar yoktu ve bulunmuyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri ve dahası Suriye'deki operasyonla ilgisi bulunmayan kişileri bunlar karşılığında iade etme girişimleri, baştan aşağı yalan."

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