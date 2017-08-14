Rusya'da kadınlar da savaş pilotu olabilecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Krasnodar Askeri Havacılık Okulu'nun Rusya tarihinde ilk kez savaş pilotu olmak isteyen kadın öğrencilere kapılarını açtığını duyurdu.

Söz konusu kararı alma sebeplerini Rus haber ajansı Tass'a "bu konuda yüzlerce mektup aldık" sözleriyle açıklayan Şoygu, "bu talepleri daha fazla göz ardı edemezdik" dedi.

Kadın savaş pilotu adaylarına yönelik ilk eğitimin 1 Ekim'de ülkenin güneyinde bulunan Krasnodar Askeri Havacılık Okulu'nda başlayacağını kaydeden Şoygu, kontenjanın ise 15 kadınla sınırlı olduğunu belirtti.

Savaş pilotlarının alacağı eğitim 5 yıl sürecek. Krasnodar Askeri Havacılık Okulu 2009 yılından bu yana kadınlara da eğitim veriyordu. Ancak kadın adaylar savaş pilotluğu eğitimine katılamıyordu.

Yaklaşık 2 milyon mensubu olan Rus ordusunun yaklaşık 1 milyonu aktif görevde bulunuyor. 2014 yılına ait resmi verilerine göre Rus ordusunda 45 bin kadın görev yapıyor. Ancak kadınlar genellikle muharebe birliklerinde görev almıyor.

DW Türkçe