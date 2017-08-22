Rusya: Türkiye ile S-400 anlaşmasını imzaladık ancak henüz yürürlüğe girmedi

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri konusunda sözleşmenin imzalandığını, ancak henüz yürürlüğe girmediğini belirtti.

Ria Novosti haber ajansına konuşan Miheyev, konuyla alakalı bir soruya, "Sözleşme imzalandı, ancak henüz yürürlüğe girmedi" diye yanıt verdi.

Miheyev ayrıca, S-400 konusunda çalışmaların devam ettiğini, sadece teknik nüansların kaldığını ifade etti.

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