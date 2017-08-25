Başbakan Yıldırım: S-400 için anlaşmaya vardık, son karar komitenin
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Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ile S-400 hava savunma füzesi alımı için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Singapur ve Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım S-400 sevkiyatı ile ilgili nihai kararı Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin vereceğini söyledi.
Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, birkaç gün önce yaptığı açıklamada Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri konusunda sözleşmenin imzalandığını, ancak henüz yürürlüğe girmediğini belirtmişti.
Yıldırım ayrıca Türkiye’nin Suriye’de Rusya ve İran ile işbirliği içinde olduğunu yineledi.
HABERRUS