Başbakan Yıldırım: S-400 için anlaşmaya vardık, son karar komitenin

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya ile S-400 hava savunma füzesi alımı için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Singapur ve Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım S-400 sevkiyatı ile ilgili nihai kararı Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin vereceğini söyledi.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, birkaç gün önce yaptığı açıklamada Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri konusunda sözleşmenin imzalandığını, ancak henüz yürürlüğe girmediğini belirtmişti.

Yıldırım ayrıca Türkiye’nin Suriye’de Rusya ve İran ile işbirliği içinde olduğunu yineledi.

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