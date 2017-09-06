Rusya, Suriye'deki IŞİD noktalarını seyir füzeleriyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na bağlı bir fırkateynin Deyr ez Zor'u kurtarma operasyonu kapsamında Suriye'deki IŞİD hedeflerini Kalibr tipi kruz füzeleriyle vurduğunu duyurdu. Görüntüler, Bakanlığın resmi Youtube hesabından paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Akdeniz'deki görevini sürdüren Karadeniz Filosu'na ait Amiral Essen fırkateyni, Deyr ez Zor yakınlarındaki IŞİD hedeflerini Kalibr tipi kruz füzeleriyle vurdu. Kalibr füzeleri, çeşitli kanallardan alınan keşif verilerine dayanarak doğrulanan IŞİD hedeflerine fırlatıldı" dendi.

Düzenlenen bombardımanda Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden giden IŞİD militanlarının kontrol ettiği Eş Şol kasabasının yakınındaki bir bölgenin vurulduğunun altını çizen bakanlık, bunun sonucunda Deyr ez Zor'daki onlarca teröristin öldürüldüğünü, IŞİD'e ait komuta noktalarının, iletişim merkezinin, zırhlı araç atölyesinin ve silah ve mühimmat depolarının imha edildiğini vurguladı.

Deyr ez Zor, 2013 yılından bu yana IŞİD militanlarının kuşatması altında bulunuyor.

HABERRUS