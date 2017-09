AFP: Rus hava saldırısında 34 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Deyr ez Zor kenti yakınlarında çatışmalardan kaçmaya çalışan en az 34 sivilin Rus hava saldırısında hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İngiltere merkezli gözlemevi, sivillerin Fırat Nehri'ni botla aşmaya çalışırken vurulduklarını belirtti.

Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdel Rahman'a göre, hayatını kaybedenlerin 9'u çocuk.

AFP'nin haberine göre Deyr ez Zor kentinin güneyindeki El Boulil kentinden Fırat Nehri'nin doğusuna geçmeye çalışan "40'tan fazla botun" vurulduğunu kaydeden Rahman, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya'nın hava desteğiyle birlikte haftalardır Deyr ez Zor'a ilerleyen Suriye ordusu ve müttefik güçleri, geçen hafta IŞİD'in kuşatmasını kırmıştı.

