Erdoğan: S-400 için kaporayı verdik, Rusya'dan kredi bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerinin alınması için imzaların atıldığını, kapora verildiğini ve Rusya'dan kredi beklediklerini ifade etti.

Kazakistan ziyareti sonrası İstanbul’a dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a "S-400'lerin satın alınmasıyla ilgili nihai durum nedir?" sorusu yöneltildi. Erdoğan, şu şekilde cevap verdi:

"S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaparoyu da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya'dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir."

"Gerek Sayın Putin, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayii veya savunmasıyla ilgili bağımsızlık ilkelerini veya bağımsız kararını herhalde kimsenin tartışmaya hakkı yoktur. Biz kendi bağımsızlığımızla ilgili kararımızı kendimiz veririz; ülkemizi savunmak için koruma tedbirlerini de, güvenlik tedbirlerini de kendimiz almakla mükellefiz. Eğer bir yerlerden bu noktada herhangi bir savunma unsurunu tedarikte zorluk çekiyorsak, girişimlerimiz çoğu kez engellemelere takılıyorsa biz ne yapacağız, başımızın çaresine bakacağız."

"Rusya ile aramızda herhangi bir ihtilaf yok"

Erdoğan'a yöneltilen bir diğer soru ise şöyle: "Astana süreci, İdlib ve Afrin konusunda Rusya ve İran ile mutabakat konusunda ne durumdayız şu an? İkinci bir harekât söz konusu mu? Bu konuda bir değişiklik var mı?

Erdoğan: 14 Eylül'de yapılacak Astana Zirvesi önem arz ediyor. Şu anda İdlib'te Rusya ile daha önce mutabık kaldığımız gibi süreci işletiyoruz ve bu şekilde süreç şu an çalışıyor. Rusya ile bu konuda aramızda herhangi bir ihtilaf söz konusu değil. İran ile de yaptığımız görüşmede ihtilafa konu olabilecek herhangi bir başlık gündeme gelmedi. Öyle zannediyorum ki Astana zirvesi sonrasında da aramızdaki sağlıklı görüşmeler bu şekilde devam edecektir. Gelişmeler olumlu istikamette devam ediyor.

"Esad ile görüşmedim, görüşmem"

Erdoğan, geçtiğimiz hafta bazı yayın organlarında yer alan, "Erdoğan, Putin'in ricasıyla Kazakistan'da Suriye lideri Beşşar Esad ile görüştü" iddialarına da yanıt verdi.

Bu tarz haberlerin birileri tarafından özel olarak dolaştırıldığını düşündüğünü söyleyen Erdoğan, "Ben Esad ile görüşmedim, görüşmeye de pek niyetim yok." dedi.

Selim Saygıner, Haberrus