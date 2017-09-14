Rusya son yılların en büyük tatbikatını başlattı: 12 bin 700 asker katılıyor

Rusya ile Belarus arasında ilki Sovyetler Birliği döneminde düzenlenen ve bu yıl da gerçekleştirilecek Zapad (Batı) tatbikatına başlandı. Zapad-2017 isimli tatbikata 12.700 asker katılıyor. Tatbikat, Rusya ve NATO arasında Soğuk Savaş döneminden beri tansiyonun en yüksek olduğu dönemde yapılıyor.

Ria Novosti'nin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Zapad-2017 ortak tatbikatına 14 Eylül'de Rusya ve Belarus topraklarında başlandı" ifadeleri kullanıldı. Tatbikatın 20 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

Açıklamada 7.200’ü Belarus’tan, 5.500’ü Rusya’dan 12.700 askerin, 70 uçak ve helikopterin, tank, silah, füze fırlatıcılar dahil 680 askeri teçhizatın ve 10 savaş gemisinin yer aldığı kaydedildi.

Ateşleme, havacılık ve hava savunmasının aktif olarak gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, tatbikatların tamamen savunma nitelikli olduğu, hiçbir ülkenin hedef alınmadığı ve iki ordu arasındaki ortak hazırlıkların final aşamasında olduğu belirtildi.

Batı endişeli

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon geçen hafta BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu bizi provoke etmek için, savunmamızı test etmek için hazırlandı, bu nedenle güçlü olmalıyız" dedi.

"Rusya bizi test ediyor ve artık her fırsatta test ediyor. Daha agresif bir Rusya ile karşı karşıyayız" ifadelerini de kulandı.

NATO'ya katılmak isteyen Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ise Rusya'nın savaşa hazırlandığını öne sürdü.

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