Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetleri, iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında 'TurAz Qartalı-2017' tatbikatında bir araya geliyor.

Azerbaycan'da bugün başlayacak tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş, C-130 Hercules nakliye uçakları, CASA CN-235 uçakları, Mi-35, Mi-17 ve Sikorski S-70 savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alacak.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikatta 15.000 asker görev yapacak.

Tatbikatta ayrıca 150 tank ve zırhlı araç, 120 çeşit füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk Hava Kuvvetleri, TurAz Qartalı-2017'ye katılmak için Azerbaycan'a geldi" denildi.

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