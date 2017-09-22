Rusya: Suriye'nin yüzde 87'sini IŞİD'den temizledik

Rusya'da yayın yapan 'Krasnaya zvezda' gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine dayandırdığı haberine göre, Suriye sınırlarının yüzde 87'si IŞİD'li militanlardan temizlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki duruma dair raporları incelendiğinde, ülkenin yüzde 87'sinin IŞİD'li militanlardan temizlendiğini belirten Krasnaya zvezda gazetesi, geçtiğimiz gece Suriye ordusunun Fırat'ın batı kıyısında yaklaşık 1600 hektarlık alanı ve iki yerleşim yerini teröristlerden temizlediğini yazdı.

Habere göre, yüzde 85'inden fazlasının hükümet güçleri tarafından kontrole alındığı Deyrizor şehri, yakın gelecekte tamamen özgürleşecek.

IŞİD tarafından kontrol edilen en geniş bölgenin, Fırat nehri vadisinin olduğu belirtilen haberde, birkaç haftadır Suriye ordusunun bu bölgede operasyonlar düzenlediği ve önemli başarılar elde ettiği belirtiliyor.

5 Eylül günü, 3 yıldır IŞİD tarafından abluka altına alınan Deyrizor bölgesi özgürlüğüne kavuşmuştu.

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