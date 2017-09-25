Suriye'de IŞİD'le çatışan Rus general hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı'nda görev yapan Korgeneral Valeriy Asapov, Suriye'nin Deyrizor şehrinde IŞİD militanlarıyla çatışırken öldürüldü. Asapov, şuana kadar Suriye'de hayatını kaybeden en yüksek rütbeli askerdi.

Ria Novosti'nin haberine göre, Deyrizor kentindeki Suriye ordu birlikleri karargahında askeri danışman olarak görev yapan Korgeneral Asapov, teröristlerin hava topuyla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralandı, ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Govorit Moskva radyosunun aktardığına göre Asapov ile beraber çalışan 2 albay daha saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye'de hayatını kaybeden general, Rusya'da yüksek devlet nişanına layık görülmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Deyrizor kentinin yüzde 87'sinin IŞİD militanlarından temizlendiğini aktarmıştı.

Selim Saygıner, Haberrus