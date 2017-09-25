Rusya uzaydan çekilmiş fotoğrafları gösterdi: "ABD, IŞİD ile işbirliği yapıyor"

Rusya Savunma Bakanlığı, IŞİD militanlarının Suriye'nin Deyrizor şehrinde konuşlandığı bölgelerin havadan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Bakanlığa göre, fotoğraflarda ABD özel birliklerinin kullandığı Hummer marka zırhlı araçlar net bir şekilde görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliklerinin Fırat nehrinin sol kıyısı üzerinden IŞİD mevzilerinden herhangi bir engelle karşılaşmadan Deyrizor'a doğru ilerlediği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "8-12 Eylül 2017 döneminde havadan çekilen fotoğraflarla IŞİD birliklerinin mevzilendiği bölgelerde ABD özel kuvvetlerinin kullandığı çok sayıda Hummer zırhlı araçları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca fotoğraflarda ABD özel kuvvetlerinin daha önce IŞİD militanlarının bulunduğu bölgelere konuşlandığının net olarak görüldüğü, bu mevzilerin etraflarında çatışmaların veya koalisyonun hava saldırısının yapıldığına dair herhangi bir ize rastlanmadığı kaydedildi: "ABD kuvvetlerinin dayanak noktalarının IŞİD’in şu anda mevzilendiği bölgelerde bulunuyor olmasına rağmen söz konusu noktaların korunduğuna dair herhangi bir emare yok. Bu durum, orada bulunan tüm ABD askerlerinin teröristlerin kontrolündeki bölgelerde kendilerini tamamen güvende hissettiklerini gösteriyor."

HABERRUS