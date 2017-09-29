Rusya doğruladı: Evet, S-400'ler için Türkiye'den 'kapora' aldık

Rusya, S-400 füze savunma sistemleri için Türkiye'den avans aldıklarını doğruladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Rusya’dan S-400’lerin alınması için imzalar atıldı. Bildiğim kadarıyla kapora da verildi" demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, bir gazetecinin "Türkiye'den S-400'ler için ön ödeme aldınız mı?" sorusuna: "Evet, aldık. Sevkiyat tarihini henüz söyleyemeyiz. Onlar erken istiyor (2019'dan önce), konuyu henüz görüşüyoruz." diye yanıt verdi.

Selim Saygıner, HABERRUS