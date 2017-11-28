Rusya, Karadeniz üzerindeki ABD'li casus uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30 tipi Rus avcı uçağının Karadeniz üzerinden Rusya sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait P-8A Poseidon tipi casus uçağına önleme yaptığı doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "25 Kasım'da saat 13:00 civarında, Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasını kontrol eden cihazlar, yüksek süratle Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava aracı tespit etti. Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Su-30 avcı uçağı, hava aracına önleme yapmak için havalandı. Hava aracına yaklaşan ve etrafında tur atan Su-30 avcı uçağı, bunun Amerikan P-8A Poseidon tipi casus uçağı olduğunu belirledi" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre Bakanlık, Su-30 tarafından tespit edilen P-8A Poseidon'un güzergahını değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştığını belirtti.

Açıklamaya göre görevini tamamlayan Su-30 uçağı, sorunsuz şekilde üssüne döndü.

CNN televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Michelle Baldanza'ya dayandırdığı haberinde, Rus Su-30 avcı uçağının, Karadeniz hava sahasında ABD'ye ait P-8A Poseidon tipi casus uçağına tehlikeli biçimde önleme yaptığı ifade edilmişti.

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