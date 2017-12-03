Rusya'nın 'vatansever elitler' yetiştiren askeri okulları

Rusya'daki askeri okullarda çocuklar çok küçük yaşlarda silah kullanımını da öğreniyor. Devlet tarafından finanse edilen bu okulların varoluş amacıysa askeri ve vatansever elitler eğitmek.

Bugünün Rusya'sında çocuklarını iyi bir kariyere hazırlamak isteyen anne babalar, çocuklarını ülkedeki 200 harp okulundan birine gönderebiliyor. Kız ve oğlan çocukları bu okullarda, ortaokuldaki normal müfredata ek olarak askeri bir eğitim alıyor. Bu süreci başarıyla atlatabilenleri ise iyi bir gelecek bekliyor.

Marş marş: Rus devleti 2001 yılında gençlerin "vatansever" bir biçimde yetiştirilmesini mümkün kılacak bir eğitim programı üzerinde çalıştı. Askeri okullar ve paramiliter yaz kampları da programın önemli bir kısmını oluşturuyor. Vatansever olmak, harp okulunu başarıyla bitirmeye hevesli çocuklara epeyce katkı sağlıyor.

Rusya'nın güneyindeki Stavropol'da bulunan Yermolov Harp Okulu'nda öğrenciler törenle yeni öğrenim yılına başlıyor. Bu ve bunun gibi okulların Rusya'da tarihi bir geleneği var: Çarlık ve Stalin zamanlarında da ülkenin elitleri buralarda yetiştiriliyordu. Okula giriş sınavıysa oldukça zor: Bu okullarda ülkenin en akıllı ve en çevik çocukları okuyabiliyor.

2002'de kurulan Yermolov Harp Okulu, adını Rus General Aleksey Petroviç Yermolov'dan alıyor. Yermolov, 19. yüzyılda Napolyon'a karşı savaşta topçu birliğini yöneten komutandı ve bugün bir kahraman olarak görülüyor. Onun adını taşıyan okulun mezunlarınınsa Rus ordusunda iyi bir kariyere sahip olmak için şansları oldukça yüksek.

Bir savaş kahramanı olmaya giden yolsa epey çetrefilli. Narin çocuk bedenlerinden güçlü kuvvetli askerler yaratabilmek de sıkı bir çalışma gerektiriyor. O yüzden küçük asker adayları boks ve Asya dövüş sporları öğreniyor ve birkaç günlük eğitim kamplarında dayanıklılıklarını artırıyorlar. Bu resimde de "Rus Şövalyeleri" adını taşıyan askeri-milliyetçi kulübün bahçesindeki çocuklar görünüyor.

Oldukça yorucu vücut çalışmasının yanı sıra silah kullanımı da müfredatın önemli bir kısmını oluşturuyor. Hatta öğrencilerin boş zamanlarında da. Diğer çocuklar yaz kamplarında eğlenmek ve oynamak için bir araya gelirken, Rus yaz kamplarındaysa paramiliter kulüpler olan "Vatanseverler" ve "Rus Şövalyeleri"nin genç üyeleri buluşarak bilgi ve silah paylaşımı yapıyorlar.

Yermolov Harp Okulu'na gelecek vaat eden kız öğrenciler de kabul ediliyor. Okulun kız öğrencileri de aynı erkek sınıf arkadaşları gibi savaş eğitimlerine katılıyor ve olası bir savaş halinde davranış biçimleri teste tabi tutuluyor. Bunların arasında hendek kazımı ve ormanda hayatta kalmak gibi dersler de var. Sözün özü, hayatın ciddiyeti burada gerçekten de çok küçük yaşlarda başlıyor!

Yermolov'da öğrenim gören genç harp okulu öğrencilerinin okulu bitirebilmek için fit, akıllı ve cesur olmaları gerekiyor. Mesela birçok ebeveynin çocuklarına yasaklayacağı muhtemel bir hobi, burada müfredatın bir parçası: Paraşütle atlama. Nihayetinde bunun da askeri yaşamının bir parçası olduğunu unutmamak gerekiyor.

DW Türkçe