Rusya ordusunda her yıl kaç asker hayatını kaybediyor?

Rus Vedomosti gazetesi, Rus ordusunda yılda kaç kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre 2015 yılında 626, 2014'de 790 asker görev sırasında hayatını kaybetti. Daha da eskiye gidildiğinde ise 2013 yılında 596, 2012'de 630 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Vedomosti bu bilgileri, 2018-2019 yılları arasında askeri personelin sigortalanması için ihale dokümanından aldığını, ancak orada ölüm sebeblerinin yazılmadığını belirtti.

Gazete ayrıca, Rus ordusunun 2014 yılında Ukrayna'daki savaşa katıldığında ölümlerin sayısına dikkat çekti.

Birçok kez medyada yer alan bu rakamları ise henüz resmi makamlar onaylamadı.

Eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, Rusya'da tüm kolluk kuvvetleri sigortalanıyor. Yani asker, polis, subay ve rütbeliler. Bu nedenle, ihale dokümanında belirtilen rakamlar tüm kolluk kuvvetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını içeriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2010 yılından bu yana ölen askerler hakkında bilgi yayınlamıyor. Ancak basında yer alan bazı haberlere göre 2010'da 478, 2009'da 470 ve 2008'de 471 kişi hayatını kaybetti.

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